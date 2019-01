Město zhaslo lampy. Šetří

TURNOV - Šetřit se musí, ať to stojí, co to stojí, řekli si zřejmě na turnovské radnici a zhasli pouliční osvětlení. Od půlnoci do čtyř hodin ráno tak nesvítí většina lamp například na sídlišti Výšinka, v Daliměřicích či v Nádražní ulici.

MĚSTO TMY. Turnovská radnice šetří. Proto je po nocích ve městě tma. | Foto: Libor Jakubec