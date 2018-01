Zhubnu! To je nejčastější novoroční předsevzetí

Liberecký kraj – Starý rok je za námi a nový před námi. A řada z nás tuto příležitost využívá k dávání předsevzetí.

Přestanu kouřit. Zhubnu. Budu méně utrácet a více šetřit. Podobné myšlenky a řada dalších nás napadají, když hledíme s očekáváním do nového roku.

FITNESS CENTRA ZAPLAVÍ LIDÉ

Stalo se pravidelným zvykem, že v lednu se zaplní fitness centra novými klienty, kteří si zakoupí permanentku v dobré víře, že to je donutí chodit a splnit tak své představy o vysněné postavě. „Já mám relativně plno po celý rok, u mě spíše klienti říkají, že začnou od ledna více a intenzivněji,“ upřesnil spolumajitel studia Yogaholick a tvůrce konceptu Polepšovna Adam Knop. „Mně donesl Ježíšek dárkový poukaz na tři hodiny funkčního tréninku. Nechtěl bych přímo zhubnout, ale zlepšit kondičku a vytvarovat tělo,“ pochlubil se dárkem Martin z Liberce.

NADŠENÍ OPADÁVÁ S ČASEM

Jak ale čas plyne, řada klientů svou snahu vzdá a začne hledat výmluvy. Pokud není člověk na sto procent přesvědčený, že změnu potřebuje, a nestojí si za svým cílem, začne hledat důvody, proč cvičení vzdát. „Většina cvičenců vydrží maximálně tak leden a pak sklouznou k obvyklému režimu. Já se snažím, aby makali celý rok a cítili se zdravě a spokojeně, to je nejdůležitější,“ nastínil situaci Knop.

„Osobně už chodím cvičit k Adamovi dva roky a jsem spokojený. Od ledna ale chci pořádně zabrat a vrátit se na původní váhu. Nedávno jsem změnil práci, která má sedavý charakter, a už se to projevilo,“ řekl jeden ze stálých klientů. „V kombinaci s nočním vyjídáním ledničky, pitím coly a málo pohybu se váha zvedla o 11 kilogramů za dva měsíce,“ dodal zkroušeně mladý muž a šel se připravit na tzv. šestiminutovku.

Cvičení a formování těla jde ruku v ruce se změnou jídelníčku. „Řada lidí, i těch, kteří cvičí a snaží se zdravě stravovat, během vánočních svátků přibere. I přesto si lze udržet ve vánočním období optimální poměr tuků a svalů,“ vyjádřil se k tématu Adam Knop.

CÍLEM JE NASTARTOVAT METABOLISMUS

„Já osobně jsem se rozhodl, že vyzkouším stravování ve formě proteinových nápojů, ale v upravené podobě. Primárním cílem není zhubnout, ale navyknout si na pravidelný režim a nastartovat metabolismus,“ doplnil jeden z klientů. „Já osobně nejsem zastáncem těchto diet, nejdůležitější je překopat celý jídelníček,“ dodal trenér.

A na otázku, jaký tip by měl pro lidi, co si chtějí začít plnit své novoroční předsevzetí, odpověděl osobní trenér: „Musíte mít vůli, odhodlání a své vnitřní rozhodnutí, že chcete něco změnit. My jen ukazujeme „turistické značky“ a směr, jakým se vydat.“