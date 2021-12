V Libereckém kraji působí nezisková organizace Naděje, která pomáhá lidem bez domova či v akutní hmotné nouzi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Luksza

Pro Martina to je letos třetí zima, kterou stráví bez domova a potulováním po libereckých ulicích. Když přišel ze dne na den o práci a nepodařilo se mu najít jinou, skončil na ulici a bez peněz. Je rád, že může využít služeb denního centra ve Valdštejnské ulici, které provozuje organizace Naděje. „Letos mě překvapilo, že sníh napadl tak brzy. Čekal jsem to až později. Když už se zima nedá vydržet, dojdu se ohřát a trochu si popovídat s ostatními,“ svěřil se. Se svou situací se už smířil. „Samozřejmě to není ideální, ale dá se to přežít. Na spoustu věcí si člověk zvykne,“ dodal Martin.