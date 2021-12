V Rokytnici nad Jizerou leží necelých 30 centimetrů sněhu a v provozu jsou sjezdovky Turistická 1, Přibližovák 1a, Kaprun I. 1b, Kaprun II. 1c. Na Ještědu je v provozu sjezdovka Nová Skalka a provozovatelé pracují na technickém zasněžování dalších svahů. Zdejší areál je otevřen od 8:30 do 21 hodin a aktuálně je tam od 5 do 50 centimetrů sněhu.

„Provoz areálu je 26. prosince v režimu denního i večerního lyžování včetně všech našich služeb (lyžařská škola, půjčovna, gastronomie, biocentrum). Upozorňujeme, že v areálu může probíhat technické zasněžování na sjezdovce Nová Skalka za vhodných teplotních podmínek po celou dobu provozu,“ informovali provozovatelé Areálu Ještěd.

Mrazivý víkend. Na Jizerce klesla teplota pod minus 25 stupňů

Během víkendu tam vyrazil i skialpinista Petr Vyskočil z Liberce, který Deníku řekl, že podmínky nebyly ideální. „Je tam zkrátka málo sněhu, po sjezdovce nás skialpinisty nechtějí pouštět, tak to musíme obejít. Jenže většina sněhu je právě na sjezdovce a okolní místa jsou holá, kameny jsou často jen trochu posypané sněhem. Musíme ještě chvíli počkat, snad brzy připadne. Na procházku pěšky je to ale na Ještědu ideální,“ přiblížil Vyskočil.

V provozu je také Areál Šachty ve Vysokém nad Jizerou. Otevřený je pro denní lyžování od 8:30 do 16 hodin. Večerní lyžování tu spustili od 26. prosince po skončení klasické otevírací doby, tedy v čase 18 až 21 hodin. „Lyže, snowboardista a čistý horský vzduch je lék pro tělo i mysl. Abychom si mohli bez problémů užít letošní vyvažovačku, je nutné respektovat aktuální mimořádná opatření vlády ČR. Je to pro vás i pro nás nepříjemná situace, ale musíme se jí podřídit a dodržet současná pravidla. Věříme, že díky vzájemnému respektu to zvládneme,“ prosí provozovatelé vysockého areálu všechny návštěvníky. Ve všech lyžařských střediscích platí povinnost se při nákupu skipasu prokázat platným kódem dle aktuálních protiepidemických opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Štědrovečerní pohádku z Frýdlantu vidělo víc lidí než Tři oříšky pro Popelku

S aktuálními protiepidemickými nařízeními pracují také v Pasekách nad Jizerou, kde spustili nový e-shop, prostřednictvím kterého je možné zakoupit si jízdenky bez čekání ve frontě u pokladny. Hlavním cílem je co nejvíce omezit kontakty mezi lidmi. Nákup skipasu online funguje i v dalších střediscích. V Pasekách nad Jizerou je aktuálně v provozu lanovka A a C. Ostatní zařízení zatím podle provozovatelů zůstávají mimo provoz. Lyžaři mohou vyrazit na sjezdovky Víťova, Jindrovka I., Turistická a Superturistická.

Ideální podmínky panují také na Jizerské magistrále, jejíž správci vyzývají všechny milovníky tohoto sportu, aby vyrazili do stopy. „Ideální podmínky jsou ve vyšších polohách magistrály. Od Blatného rybníku směrem do Bedřichova a od Točny přes Hřebínek na Novou Louku je na tratích led. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti a přizpůsobte jízdu podmínkám na tratích! V nejbližších hodinách strojová úprava tras neproběhne,“ upozornili správci trati z Jizerská, o.p.s.