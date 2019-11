Obnova vozového parku přišla na 65,8 milionu korun. V příštím roce jej chce společnost Silnice LK doplnit o další traktory, nakladače a menší užitková vozidla. „Naším dlouhodobým cílem je nákup především univerzálních vozidel, které lze využít 12 měsíců v roce. Jejich pořizovací cena je sice vyšší, ale díky celoročnímu využití jsou tyto stroje vhodnější,“ popsal generální ředitel společnosti Silnice LK Petr Šén.

Svá slova demonstroval přímo na jednom z obrovitých strojů. „Například tato nástavba je určená k sečení trávy nejen na krajnici, ale i pod svodidly, v příkopě či na svahu až do dvou metrů záběru, což zvyšuje objem práce a snižuje výkony,“ vysvětlil ředitel.

První zkouška

V zimní verzi už prošly nové stroje zatěžkávací zkouškou zkraje minulého týdne, kdy se na silnicích objevil první sníh. „Nebylo to sice takové jako v jiných částech země, ale měli jsme alespoň možnost vypilovat slabá místa,“ dodal Petr Šén.

Letošní novinkou je i nová centrální linka dispečinku 777 511 255. Ta by podle krajského náměstka pro dopravu Jana Svitáka měla zjednodušit komunikaci obyvatel s dispečinkem, aby volající nemuseli přemýšlet, v jakém jsou právě okrese. „Ve frontě volajících bude systém schopen udržet až 20 hovorů a postupně je řadit na jednotlivá dispečerská stanoviště. Věřím, že nová služba usnadní obyvatelům Libereckého kraje především nahlašování událostí v průběhu zimní sezony,“ doplnil náměstek Sviták.

O zimní údržbu komunikací se v Libereckém kraji bude starat 34 dispečerů a 150 řidičů. K dispozici je 72 sypačů, vyjíždějí z 10 středisek. Kromě Liberce a Jablonce nad Nisou jsou vozidla a další technika deponovány v Sosnové u České Lípy, v Novém Boru, Frýdlantu, Nové Vsi a Rychnově u Jablonce, Semilech, Turnově a Jilemnici a Českém Dubu.

Silnice LK mají na starosti údržbu celkem 2011 kilometrů silnic 2. a 3. třídy. Údržbu silnic 1. tříd má na starosti Ředitelství silnic a dálnic. Pro příští rok vyčlenil Liberecký kraj na údržbu svých komunikací celkem 134 miliony korun. Pro letošek to bylo 129 milionů, z nichž se zatím na údržbu vyčerpalo přes 91 milionů, a do konce roku tak zbývá ještě necelých 38 milionů.

Převážnou část silnic ošetřují krajští cestmistři vzhledem k ochraně přírody a vodních zdrojů inertním posypem, více než třetinu 824,5 kilometru pak chemicky. Nově se budou letos tímto způsobem udržovat i silnice II/90 v okolí Vysokého nad Jizerou směrem na Semily a jeden nový okruh ve Frýdlantském výběžku v okolí Heřmanic. „Kvalita údržby a bezpečnost se tam podstatně zvýší,“ zdůvodnil Jan Sviták.

Do příštího roku jedná kraj o rozšíření chemické údržby také v úseku z „Mexika“ přes Rejdice až k silnici I/10 v Kořenově. Tím by vznikla určitá objízdná trasa „kořenovského kopce“ při víkendových kolapsech. Záměr ale komplikuje fakt, že úsek spadá do CHKO Jizerské hory. „Byli bychom rádi, kdyby se to podařilo do příští sezony,“ upřesnil Petr Šén. Udržovat se už naopak nebude úsek z Horních Míseček na Zlaté návrší, který byl vyřazen ze silniční sítě.

Nepodceňujte zimu

Silničáři upozorňují, že i přes stoupající náklady do údržby a investice do techniky nemohou být v případě sněhové kalamity všude naráz. Zvláště, když se sněhové jazyky a návěje tvoří bezprostředně za projetým úsekem. Apelují také na řidiče, aby i oni byli na sníh připraveni. Zatím marně. Každoročně se setkávají s auty obutými v zimě do letních pneumatik a bez řetězů. „Zima je obdobím, které důkladně prověří řidiče i silničáře. Chtěl bych požádat veřejnost o trpělivost. Představa, že v zimě budou komunikace ve stejném stavu jako v létě, je nereálná. Přesto věřím, že silničáři udělají vše pro to, aby byly silnice co nejlépe sjízdné,“ uzavřel hejtman Libereckého kraje Martin Půta.