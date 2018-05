Žít se musí naplno, říká mistryně světa v kick boxu Martina Ptáčková

Jablonec n. Nisou /ROZHOVOR/ - Martina Ptáčková si našla ve svém nabitém diáři čas a poskytla pro Deník rozhovor.

Diář má jablonecká Martina Ptáčková nabitý. V kick boxu patří k nejlepším. Všechno stíhá a ještě má před sebou velké plány.Foto: Jan Kasl / Redbull Media House

Jste velmi aktivní, studujete, sportujete, věnujete se mnoha dalším činnostem… Jak to všechno zvládáte?

Zvládám. Daří se mi skvěle. Myslím, že jedinou překážkou před naším cílem je naše výmluva a my sami. Každý den se do něčeho přemlouváme a nic se nám nechce. Každý takové dny občas máme, já také. Musíme ale jít dál, navzdory tomu, jak je to těžké. Prostě běžte a vložte do dané situace úplně všechno, co jste v daný okamžik schopní. Nejsme tu proto, abychom žili průměrný, obyčejný život, ale od toho, abychom žili na plno



Vedle kickboxu se věnujete také projektům a účastníte se mnoha akcí. Co Vás čeká v dalších dnech?

Plánů je hodně. Velmi ráda plánuji a pracuji na svých snech. Problémem je, že jich je stále více a více. Jeden sen se splní a už jsou to další. Myslím, že jsem skromná, ale v tomto ohledu moc ne. Neustále se kolem mě něco děje.

Co teď máte za sebou?

Nyní jsem se vrátila z vojenského soustředění, které probíhalo ve výcvikovém středisku v Brně u přehrady. Jednalo se o cvičení boje z blízka, nácviky bojových situací, práce se zraněnými. Nechyběla ani různá rychlostní a silová cvičení. Kolektiv je zde skvělý. Líbí se mi, že zde panuje týmová spolupráce a všichni jsme naladění na stejnou vlnu. Za tuto možnost jsem moc ráda. Jsou to zkušenosti, které mě posunou zase o kus dále. Také odjíždím znovu trénovat do Nato do Bruselu. Bude to další příjemná výzva a zkušenost, na kterou se už teď moc těším.

Máte chvíle, kdy se vám do ničeho nechce?

Je náročné všechno skloubit dohromady, ale myslím, že všechno je jen na nás. Důležitá je důslednost s dodržováním časů, disciplína – splnit to, co mám, i když jsem unavená a do ničeho se mi nechce.

Každý den je zcela jiný. Snažím se, aby byl každý den výjimečný a naplno prožitý. Až se jednou podívám zpátky, chci, abych si řekla, že můj život byla jízda, které nelituji. Každý den je pro mě nová výzva, které chci naplno využít. A nikdo a nic mě nezastaví. Ráno většinou vyrážím do práce nebo do školy. Cestou relaxuji, učím se či vyřizuji různé pracovní emaily. Odpoledne vedu různé tréninkové skupiny, jdu ven s kamarády.

Většinou mám také různé akce a projekty na kterých vystupuji. Večer pak vyrážím sama na trénink. Po skončení se věnuji věcem, které jsou potřeba a které si v ten den stanovím za prioritní. Nerada něco odsouvám na další den, a tak se snažím vše zvládnout. Pak usínám a těším se na další den. O víkendu mám režim zcela volný. Vystupuji na různých akcích, výletuji, cestuji, vařím. Zkrátka dělám to, na co nemám přes týden čas.



Objevila jste se také jako modelka nebo cvičitelka pro maminky s dětmi…

Spolupracuji s organizací Nadání a dovednosti, která připravuje děti z dětských domovů do života. Jsem ráda, že mohu trochu přispět a tento vstup jim usnadnit. S nimi chystáme i další akce. Stejně tak se psím útulkem, se kterým pořádám různé záležitosti. Mám ráda rozmanitost, proto jsem ráda, že jsem měla tu možnost fotit kolekci společenských šatů, stejně tak projekt pro Redbull.

Nyní jsme s bratrem dotočili další sérii pořadu o sebeobraně v tv. Věřím tomu, že si každý divák odnese to nejdůležitější. Také plánujeme další kurzy mezigeneračního cvičení pro maminky s dětmi. Ráda zkouším nové věci a překonávám různé překážky, které mě zase posunou o kus dále. Nemohu říci, jakou aktivitu mám nejraději. Neupřednostňuji jednu před druhou.

Není to tak dávno, co jste se léčila z vážného úrazu…

Jsem ráda, že jsem se vrátila po těžkém zranění nohy zpátky na vrchol. Spoustu lidí mi říkalo, že už to nebude stejné jako dřív a že jsem odepsaná. Přesvědčila jsem je, že se spletli. Největší výzvou pro mě bylo získat lékařské potvrzení, kvůli možným komplikacím, které nenastaly. Vrátila jsem se odpočatější, silnější a rychlejší a na tréninky se těším mnohem více, než kdy dříve. Asi jsem už potřebovala na chvíli vypnout.

A co kick box? Jste mistryní světa, co vás čeká dál?

Na začátku roku jsem se umístila jako druhá na mezinárodních závodech v Mnichově v Německu. Umístění by mohlo být lepší, kdybych nechytala nohy, což je v kickboxu zakázané a neobdržela několik minusových bodů, které mě připravily o výhru. Vlastně, když o tom tak přemýšlím, vždy si za případnou prohru mohu sama. Stejně tak mě těší výhra na Světovém poháru, kde jsem skončila – druhá a třetí. nebo i první místo na mezinárodních závodech v Sumo.

Prozraďte, co máte společného s armádou…

Kvalifikovala jsem se na Světový šampionát v Běloruském Minsku v disciplíně Hand to hand combat, což cvičí různé speciální jednotky a ozbrojené složky. Styl je podobný MMA. Bude to pro mě zase nová výzva, kterou chci využít, co nejlépe. Mimo to si zaběhnu armádní závod a běh do vrchu. Na všechno, se už moc těším. Držte palce!

A jak moc vás, jako ženu, láká móda?

Stala jsem se patronkou skvělého projektu pro děti s postižením, a to spolu s fotografem Robertem Vano, módní návrhářkou Liběnou Rochovou. Také ráda sama navrhuji. Jsem velmi kreativní a vždy mám spoustu nápadů. Baví mě vymýšlet různé barvy, tvary a styly. Kromě šperků jsme s bratrem dostali tu možnost navrhnout kolekci hodinek Lington. Mimo to vystupuji na různých přednáškách a workshopech.

Zbývá vám vůbec čas na malé děti, které trénujete?

Ano, určitě zbývá. Trénuji svůj vlastní tým dětí i dospělých. Ty nejšikovnější nyní čekají závody. Mimo to jsme úspěšně absolvovali závod v bahně s překážkami. S bratrem, ale vedeme i hodiny sebeobrany, kondičních cvičení a další. Velmi mě také baví pořádat různé charitativní projekty.

A co se týká mých cestovních plánů. O tom třeba příště.