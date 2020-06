Zítra znovu otevřou bazén v Jablonci. Sauna zůstane zavřená do září

Brány jabloneckého plaveckého bazénu se otevřou 10. června. Až do neděle budou mít děti od 4 do 15 let v doprovodu dospělé osoby vstup na hodinu a půl zdarma.

Jablonecký bazén po rekonstrukci. | Foto: Město Jablonec nad Nisou