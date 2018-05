Život by malému Dominikovi usnadnila speciální plošina

Česká Lípa - „Domča je moje všechno a zůstane u mě, dokud budu živa,“ říká odhodlaně babička devítiletého Dominika z České Lípy, který po úrazu hlavy krátce po porodu zůstal vážně postižený. Pomocnou ruku rodině podalo město Česká Lípa, které pro Dominika vyhlásilo finanční sbírku.

Devítiletý Dominik žije jen s babičkou, která ho má ve své péči.Foto: mucl

Dominik se narodil jako zdravý kluk. Ve třech měsících utrpěl úraz hlavy, a přestože od té doby prodělal několik náročných operací, jeho mentální vývoj se zastavil na úrovni kojence. Dnes se o něj stará výhradně babička, která musí chlapce několikrát denně větším kočárem vyvážet devět schodů k výtahu, aby se dostali do druhého patra.



Cílem sbírky Cesta pro Dominika, která odstartovala 1. května, je získat 300 tisíc korun, jež by babička chlapce potřebovala na nákup a instalaci schodišťové plošiny. Leckoho jistě napadne, zda by pro ně nebylo vhodnější přestěhovat se do bytu v přízemí. Není to však jednoduché.

„Dominik i přes své postižení určité věci vnímá. Ví, že je doma, a je tady zvyklý. Mnohem zásadnější však je, že celý byt máme za ty roky přebudovaný výhradně pro potřeby Dominika, je bezbariérový, mám tu kolejnice, po kterých Dominika po bytě přesunuji,“ vysvětluje Dominikova babička. Směnit tento byt za jiný a následně ho znovu vybavit by podle ní byla mnohem větší investice než pořízení schodišťové plošiny.

S nápadem na uspořádání sbírky přišla českolipská handicapovaná sportovkyně Petra Hurtová. „Když nás s návrhem seznámila, neváhali jsme. Předložila jsem radě města návrh a jsem ráda, že se veřejná sbírka rozbíhá. Přidali jsme do ní částku 50 tisíc korun z Fondu rady města. Budu ráda, když se přidají další, kterým není cizí pomáhat. Dnes je to vzácné, ale společně to dáme,“ říká starostka Romana Žatecká.

Pro účely sbírky vznikl také transparentní účet, zároveň bude po městě rozmístěno pět pokladniček. Číslo transparentního účtu „Cesta domu pro Dominika“ u Československé obchodní banky je 283251941/0300.