Severní Čechy - Liberecký kraj se pyšní nejlepším životním prostředím s velkým podílem zelených ploch. Chybí mu ale místa v nemocnicích a domovech pro seniory. Ústeckému kraji stále škodí vysoká nezaměstnanost.

Liberecký kraj se pyšní nejlepším životním prostředím s velkým podílem zelených ploch. Chybí mu ale místa v nemocnicích a domovech pro seniory - ilustrační snímek | Foto: Deník

Zatímco v Ústeckém kraji se lidem letos žilo stejně jako loni, Liberecký kraj si výrazně pohoršil. Alespoň podle výsledků srovnávacího výzkumu Místo pro život, který mapuje kvalitu života obyvatel ve všech českých krajích.

Z loňského čtvrtého místa Liberecký kraj spadl až na osmou příčku. Ústecký kraj, který se dlouhodobě drží na konci žebříčku, si udržel 13. ze čtrnácti možných míst.

„Stále platí, že lidé dýchají špatný vzduch, recyklace je nejnižší ze všech krajů a maturanti mají vůbec nejhorší výsledky," komentuje výsledky průzkumu v Ústeckém kraji mluvčí projektu Místo pro život Jakub Splavec.

NEJHUSTŠÍ ŽELEZNIČNÍ SÍŤ A OPRAVY SILNIC

Největším problémem regionu zůstává dlouhodobá nezaměstnanost, která byla v říjnu 7,8 procent. Ač je stále nejvyšší v zemi, mírně klesá. Trend by se podle odhadů analytiků mohl podepsat i na listopadových statistikách.

Nejlépe si naopak Ústecký kraj vedl v rozvoji infrastruktury. Region má druhou největší železniční síť v republice, která je o 55 procent hustější než v ostatních krajích.

Poměrně dobře je na tom podle průzkumu i se sítí silnic. Do jejich oprav letos krajský úřad investoval 900 milionů korun.

„Sice se udělalo dost, ale stále chybí silniční propojení hlavních center kraje po silnici I/13 a čekáme na oživení podkrušnohorské železniční trati," míní teplický europoslanec Jaromír Kohlíček.

Kraj se pyšní i kvalitní zdravotní a sociální sítí. Problémem je však nedostatek lékařů a sester. „Ani zdravotní stav obyvatel není dobrý, což nikoho nepřekvapuje," podotýká Kohlíček.

LIBERECKÝ KRAJ LÁKÁ NA KRÁSNOU PŘÍRODU

Do Libereckého kraje by se měli přestěhovat lidé, kteří chtějí dýchat čistý vzduch, vyhledávají pobyt v přírodě a těší se z procházek zelenými parky.

„Životní prostředí v regionu hraje jasný prim. Kraj produkuje nejméně odpadních vod i minimální množství komunálního a podnikového odpadu," popisuje Jakub Splavec.

Kromě toho se region pyšní obrovským množstvím zelených ploch. Jejich rozloha přesahuje republikový průměr o celých 90 procent.

Žádný kraj se ale neobejde bez problémových oblastí. Úspěšnost maturantů v Libereckém kraji je jedna z nejhorších v republice a míst v mateřských školkách je podle průzkumu málo. Například školky v Liberci mají kapacitu zhruba třech tisíc míst. Od roku 2006 ji město navýšilo o 507 míst.

„Pracujeme také na navýšení kapacit MŠ Pastelka v Ostašově a sídlištní MŠ Beruška Na Pískovně," uvádí náměstek libereckého primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

NEJMÉNĚ LŮŽEK PRO SENIORY

Největším negativem zůstává kvalita zdravotní a sociální péče. Liberecký kraj je v této oblasti předposlední. Chybí lůžka v nemocnicích, v domovech pro seniory je míst vůbec nejméně v celé ČR. Na tisíc seniorů jich připadá jen 12, přitom v sousedním Ústeckém kraji je jich 30.

Situace v Libereckém kraji by se mohla zlepšit za několik let. Do roku 2020 by v Liberci mohl vyrůst nový domov pro seniory. Ve městě má vzniknout celá nová čtvrť.