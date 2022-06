Osmadvacetiletý Roman Kopecký opracovává ocelový kužel na soustruhu. Do konce více než dvouletého trestu mu zbývají pouhé dva týdny, výuční list tedy získal v pravý čas. „Doufám, že Jablonec neopustím, rád bych pracoval ve firmě nedaleko zdejší věznice. Pocházím z místa jen padesát kilometrů odsud, myslím, že by to mohlo klapat,“ pousmál se Kopecký, který do doby trestu nezvládl dodělat žádnou školu ani učiliště. Pracoval, kde se dalo, jako pomocný dělník ve výrobě nebo v lese.

„Obor je velmi žádán, vězni to ví, zájem proto je. Jsem tady druhý rok a zatím se nám nestalo, že by ti kluci zkoušky nezvládli,“ vysvětlil učitel odborného výcviku Jiří Valtr. „Učitelé se nám věnovali dost. Dostal jsem z praktické části za jedna, takže něco umím. Už se nemůžu dočkat, až to budu dokazovat v práci,“ pochválil se další absolvent Tomáš Páleníček.

Vedle na soustruhu mezitím předvedl praktickou část zkoušky Dušan Kotala. Za dobu učení tu vyrobil spousty věcí, které nemají další uplatnění. „Ale dělali jsme třeba panty na brány tady ve věznici,“ pousmál se Kotala.

Ani on nedokončil žádné střední vzdělání, ambice ale má veliké. Jelikož mu do konce trestu zbývají tři roky, přihlásí se na nové studium, které SOU nabízí od letošního roku. Pro získání certifikátu na ovládání CNC, tedy počítačem řízený obráběcí stroj. Absolvování výučního oboru kovoobráběč je pro kurz ovládání CNC nutností. „Nastupuji zase hned v září. Alespoň nějak využiji ten svůj čas. Lepší něco dělat než jen tak koukat do zdi,“ doplnil Kotala. Jeho rodina mu je schopna doma v Ostravě zajistit práci.

Výučňák jako každý jiný

Letos získalo výuční list v rýnovické věznici 27 odsouzených, za dobu fungování centra jde už o více než 1000 vydaných učňovských listů, z nichž není patrné, že byly získány ve výkonu trestu.

Další tři odsouzení absolvovali již zmíněný nový kurz CNC operátor. „Studium na CNC začalo šest odsouzených, ke zkouškám došli tři. Na příští rok jsme připravili kapacitu pro 12 zájemců. Počet je omezený, protože v dílně máme pouze jeden CNC stroj,“ vysvětlil učitel odborného výcviku CNC Kašpar Zbyněk. Již nyní chce kurz absolvovat více než polovina čerstvých absolventů učiliště.

Závěrečnou učňovskou zkoušku mají odsouzení stejně těžkou jako „normální“ učni. Zkoušku odsouzení skládali klasicky ze tří částí, písemné, praktické a ústní. „Studium je hodně náročné, a tak jedinou odlišností bylo, že jsme neměli díky výjimce ministerstva zdravotnictví žádný lockdown a učni se mohli plnohodnotně připravovat po celou dobu studia,“ doplnil vedoucí učitel Školského vzdělávacího střediska Roman Hlubuček.

Výuční list po propuštění výrazně posílí postavení bývalého vězně na trhu práce. „Tím, že je člověk po propuštění z výkonu trestu schopen ihned najít dobře placené pracovní místo, se u něj významně snižuje míra recidivy,“ doplnil zástupce ředitele Věznice Rýnovice Petr Wendler. Zároveň upozornil, že zatímco u odsouzených bez středního vzdělání dochází k recidivě až v 67 procentech případů, u vyučených jde o číslo výrazně nižší, pohybující se kolem hranice 30 procent. Ve Věznici Rýnovice probíhá výuka ve Školském vzdělávacím středisku již od roku 1993.