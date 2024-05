Při odhalování pamětní desky ve Zlaté Olešnici budou čestnou stráž tvořit zástupci aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Liberec, o osudech meteorologa Štěpánka pohovoří historik Jan Hnělička, pamětní desce požehná vojenský kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec Petr Šabaka a hymnu formou a cappella přednese Věra Poláchová, stálá sólistka opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Rozezvučí se rovněž zvony od nedalekého kostela sv. Martina.

Pietního aktu se zúčastní syn a pravnuk Miloslava Štěpánka (Jaroslav a David), hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starostové obcí a další význační hosté. Pamětní tabuli vyhotovil Karel Havlíček, jenž minulý rok v Rovensku pod Troskami inicioval vybudování desky dalšímu letci RAF – Václavu Leitensdorferovi.

Nadšenec z Turnova postavil pomník letci RAF. Odhalení doprovodila velká sláva

Pro zájemce je od 10 hodin připraven odvoz autobusem z Liberce, a to ze zastávky v křižovatce mezi zastávkou Na Rybníčku a U Nisy (místo, kde pravidelně odjíždí vozidla na zájezdy). Ten bude také převážet účastníky mezi Zlatou Olešnicí a Stanovým. Jeho kapacita je však omezena na zhruba 50 osob. Kdo by tedy měl o svoz zájem, nechť se ozve na filip.trdla@kraj-lbc.cz či 770 134 419. Mezi Zlatou Olešnicí a Stanovým bude autobus pendlovat a poté se vracet do Liberce (po domluvě bude s nejvyšší pravděpodobností možné zastavovat i na vybraných zastávkách při zpáteční cestě). Drobné občerstvení bude zajištěno v prostorách základní školy ve Zlaté Olešnici, kde kraj přichystá také několik vytištěných kopií fotografií plk. Miloslava Štěpánka.

Kdo vůbec byl plk. Miloslav Štěpánek? (* 18. 6. 1911, Rokytnice nad Jizerou, † 24. 9. 1979, Haratice)

V roce 1938 působil jako velitel Hlavní polní povětrnostní ústředny 91 velitelství letectva Hlavního velitelství ve Vyškově. Kvůli zraněním, která utrpěl během služby u polského letectva na počátku 2. světové války, se později v řadách RAF věnoval letecké meteorologii. V roce 1945 se stal hlavním meteorologem na základně Czech Air Force Transport Pool v Harrow. Počátkem roku 1949 byl zatčen, odsouzen k šestiměsíčnímu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Plzeň-Bory a degradován. Za své válečné zásluhy obdržel polský Válečný kříž, Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem a Československou vojenskou medaili Za zásluhy I. stupně. Po roce 1989 byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.

Štěpánek také v roce 2022 obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje in memoriam za celoživotní přínos v oblasti letecké meteorologie.

Mohlo by se vám líbit: Dětské sbory zazářily v Jablonci. Kytička písniček přilákala stovky diváků