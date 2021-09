Nejlépe třídí odpady lidé žijící v Troskovicích, v Jablonci nad Jizerou a v Rokytnici nad Jizerou. Vyplývá to z výsledků 16. ročníku soutěže Zlatá popelnice, kterou pořádá Liberecký kraj a společnost EKO-KOM.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.