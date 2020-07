I když koronavirus ochromil velké kulturní akce, pro Zlatou Olešnici připravil malou výhru. V obci funguje nové občerstvení, oficiální letní kino, za týden tu vypukne multižánrový festival. A za vše „může“ právě pandemie.

Jakub Tomeš s přítelkyní Kristinou hledal chalupu přímo ve Zlaté Olešnici už několik let. Žije tu jeho rodina, která se do obce postupně přestěhovala z Velkých Hamrů. Roubené stavení v nepříliš dobrém technickém stavu koupil doslova týden před spuštěním vládních opatření proti šíření koronaviru. „Žiji jinak v Praze, chtěli jsme nějaké klidné stavení, kde jsme chtěli trávit víkendy. Když zakázali velká turné a festivaly, neměl jsem najednou do čeho píchnout,“ pousmál se mladý muž.

Sám je totiž jednatelem společnosti, která technicky zabezpečuje i ty největší české hudební festivaly. Původně měl být na turné s populární kapelou Kabát. To ale překazila pandemie, a tak zůstal ve Zlaté Olešnici a začal starý dům vyklízet. Když se nejhoršího harampádí zbavil, přemýšlel, co dál. Nechtělo se mu jen tak sedět, a tak si otevřel občerstvení z okénka. „Koupil jsem zmrzlinovač, pípu, presovač, lednice, přepažil jsem jizbu a otevřel jsem,“ přiblížil.

I když v obci restaurace funguje, k občerstvovací stanici u pomníčku, jak okénko s pár stolky na zahradě Tomeš nazval, míří i ve všední dny především děti a mladé rodiny. Hlavně na zmrzlinu, ale i na pivo a kávu. „Zmrzlinu tady dost střídají, chodíme sem skoro každý den. Je paráda, že něco podobného ve vesnici funguje,“ shodli se tři chlapci, kteří se v úterý odpoledne sem přišli občerstvit.

V nabídce byla tentokrát čokoládová a vanilková. Po nich během chvíle dorazily dvě maminky s dětmi taktéž na zmrzlinu a kávu.

Jakub Tomeš má rád společnost lidí, a tak přišel s dalším nápadem, jak zajistit zábavu pro obyvatele a návštěvníky odlehlé obce. Před několika dny zahájil na prostranství před občerstvením provoz letního kina. „Jsme zcela oficiální kino, platíme veškeré poplatky. První promítání nám trochu pokazil déšť, ale nakonec vše dopadlo nad očekávání,“ popsal podnikavec.

Místní čeká nový festival

Ani letní kino ale není poslední aktivitou, kterou Jakub Tomeš s přítelkyní Kristinou v obci rozjel. Na víkend 10. až 12. července připravují s dobrovolníky multižánrový festival s názvem Oléfest, který ovládne jak louku v okolí občerstvení, tak třeba místní kostel.

V pátek 10. července vystoupí v kostele svatého Martina otec a syn Martin a Jakub Škampovi s koncertem pro klavír a violoncello, poté proběhne promítání kultovního českého filmu Kouř. Sobotní program nabídne už od deseti hodin program pro děti s workshopy, loutkovým divadlem i písničkami v podání Mikiho Zábranského. Od 17 hodin pak startuje rockový festival, v jehož programu vystoupí například pražská rocková skupina Mercyiola nebo liberečtí Vymazáno z archivu.

Neděli zahájí exhibice v mototrialu, kterou předvedou Jan a Pavel Balášovi, přičemž druhý jmenovaný je bývalým mistrem ČR, následovat má exhibice karate v podání mistryně světa z roku 2015 Jiřiny Kafkové. Hudební program nabídne harmonikářku Elku Máju, alternativní Loukotě, Kpt. Krab nebo Chatto.

Z festivalu se má stát tradice. „A to i když se vše rozjede a naše firma bude mít zakázky. Tým je tak sehraný, že by se beze mne pár dní obešel,“ doplnil Tomeš, který chce ve Zlaté Olešnici dále provozovat jak občerstvení, tak letní kino.