Protože konečně přišla ta pravá zima, je lyžařská sezóna v plném proudu. Do rekreačních oblastí a lyžařských středisek o víkendu i ve všedních dnech přijíždí mnoho návštěvníků, kteří si v nich užívají jak sjezdové tak běžecké lyžování. S těmito sporty je spojeno mnoho krásných zážitků, avšak bohužel někdy i ty tak trochu nepříjemné. Do těch nepříjemných patří především to, že se vám během odpočinku, nějaké pauzy či ukládání lyžařského vybavení do vozidla například lyže „ztratí“.