Desná - Zloději se vloupali do školy i úřadu. Město přitom posílilo kamerový systém.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Městem Desná obchází strach. Důvod? Lupiči zde za poslední tři měsíce několikrát vnikli do školských a sportovních zařízení nebo do městského úřadu. Před zloději varují i další města na Tanvaldsku.



V Desné policie eviduje celkem čtyři případy vloupání. V jednom z nich byl zloděj dokonce tak drzý, že kradl v kanceláři na městském úřadě během úředních hodin. „Pachatel ukradl kabelku jedné naší úřednici přímo z její kanceláře. Stalo se tak za bílého dne a v pracovní době,“ popisuje nedávný případ starosta Desné Jaroslav Kořínek.



Úřad nebyl jediný, který se dostal do hledáčku nenechavců. Dále to „schytaly“ Zdravá mateřská škola, jídelna základní a mateřské školy a kabiny fotbalového areálu. Podle policie je už případ zloděje, který kradl na úřadě, vyřešený.



„Pětatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež ve stádiu pokusu,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.