Změny v dopravním podniku napadne Jablonec u soudu

Liberec, Jablonec n. Nisou – Otazníky vzbudily smlouvy nových členů představenstva.

Tři manažeři místo devíti politiků. Tak vypadá nové složení představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Minulý čtvrtek o výměně rozhodla valná hromada společnosti. Minoritní akcionář, město Jablonec nad Nisou, teď ovšem plánuje usnesení valné hromady napadnout u soudu.

„Máme za to, že je usnesení neplatné z důvodu vady v pozvánce. Usnesení bylo přijato v rozporu se zákonem, stanovami společnosti i dobrými mravy,“ oznámil jablonecký primátor Petr Beitl. Město teď připravuje návrh na předběžné opatření, aby se změny zatím nepromítly do obchodního rejstříku, a posléze také žalobu na neplatnost usnesení.

Proti odvolání politiků z představenstva Jablonec dlouhodobě protestoval. Město tím totiž přišlo o své dva zástupce, nyní má zastoupení už jen v dozorčí radě. „Není to reakce na naše vytěsnění,“ odmítl Beitl.

Podle libereckého primátora Tibora Batthyányho má Jablonec na podání podnětu k soudu plné právo. „Jsem ale přesvědčen, že vše proběhlo správně,“ řekl.

Pokud by soud uznal, že přesto k pochybením došlo, musela by se valná hromada pravděpodobně zopakovat. Jakákoli rozhodnutí nynějšího vedení by mohla být navíc neplatná.

V představenstvu podniku nově sedí manažeři se zkušenostmi z jiných dopravních společností. Jsou jimi Michal Zdeněk, Martin Pabiška a Václav Sosna. Otázky libereckých zastupitelů však vzbudily jejich smlouvy, jež jim mimo jiné zaručují odstupné ve výši 12 platů, pokud budou odvoláni v prvním roce svého působení.

„Když chcete sehnat slušného manažera, musíte mu mít co nabídnout,“ obhajoval smlouvy liberecký primátor Tibor Batthyány. Zdeněk a Pabiška mají podle něj brát měsíčně 150 tisíc korun, Sosna pak 50 tisíc korun. „Ušetří se ale na mzdě ředitele a politiků v představenstvu,“ připomněl.

PŘÁTELSKÝ ROZVOD?

Dlouhodobé spory o tom, jak má být dopravní podnik veden, už vyvolaly i otázku, zda má společný podnik vůbec smysl. „Zastoupení obou měst nepřineslo zlepšení spolupráce, je načase jednat o přátelském rozvodu,“ prohlásil zastupitel Jaromír Baxa (Změna). „S ohledem na komplikace, kterými jsme si prošli, mě to už také napadlo,“ připustil Batthyány.

Jablonec už před časem založil vlastní dopravní společnost, která začne autobusovou dopravu ve městě provozovat. DPMLJ však provozuje tramvajovou trať mezi oběma městy.