Vratislavice nad Nisou – Obaly a víčka od jogurtů, mléčných výrobků a paštik. Že nevíte, co s tím? V mateřské školce Lísteček ve Vratislavicích nad Nisou věděli. Z odpadů vyrobili velký znak své obce.

DĚTI SE SVÝM VÝTVOREM. Znak Vratislavic nad Nisou vyrobily děti z vratislavické školky Lísteček. | Foto: Deník/ Miloslav Cihlář

Ve školce to bzučí. Většina dětí právě dojedla svačinku a běží si opět hrát. Klouzačka, kočárky a spousty dalších hraček. „Koukej, strejdo. Úúúú,“ snese se jedna z holčiček z klouzačky. Ale to už tety přináší výtvor. Znak Vratislavic nad Nisou. „Děti, půjdeme se vyfotit,“ svolává malé pomocníky jedna z nich.

Děti se vesele fotí a paní ředitelka má chvíli čas nám o jejich výtvoru povědět. „Jedná se o pokus o světový rekord,“ říká Dana Keltnerová na začátek. Podobný znak si totiž vytvořilo na pět set škol a školek po celé zemi.

„Ale strašně nás to bavilo. Přišli rodiče dětí a dali jsme se do toho,“ vypráví. Přiznává, že nejprve panovala obava, jak to všechno zvládnou, ale nakonec se vše povedlo.

„Přeci jen, ten znak je poměrně složitý. Dvě ženské postavy, detaily obilí. Z nastřihaných a roztříděných barevných kousků z nasbíraných víček začala pomalu vznikat mozaika, která nás všechny překvapila finálním výsledkem,“ popisuje.

Na realizaci se podílely děti, tety i maminky. „Každý z nás si vychutnával celou postupnou realizaci a po zkompletování všech detailů znaku se nám ani nechtělo jít domů,“ říká ředitelka. S dětmi půjdou znak nabídnout vratislavickému úřadu. „Přijde nám to logické, nám se tady nikam nevejde,“ říká s úsměvem.

Ale už je čas odejít. Bude kontrola očí. Ve dveřích již stojí paní doktorky. Střídáme se s nimi a opouštíme bzukot školky. Všechny návrhy z celé země si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.znakymest.cz.