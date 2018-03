Známý britský fyzik Hawking zemřel. Bylo mu 76 let

O smrti svého otce informovali Lucy, Robert a Tim Hawkingovi. V prohlášení uvedli, že Stephen byl skvělým vědcem a výjimečným mužem. "Jeho dílo a odkaz budou žít dlouhé roky," sdělily děti.

Hawkingovi byla diagnostikována amyotrofická laterální skleróza napadající nervový systém a způsobující postupné ochrnutí celého těla v 21 letech. Kvůli své nemoci byl upoután na vozík a mluvil jen díky počítači.

Vědec, který proslul svými poznatky o vzniku vesmíru, o velkém třesku a černých dírách, bývá někdy označován za nástupce Isaaka Newtona a Alberta Einsteina.

Stephen William Hawking se narodil v roce 1942 v Oxfordu - přesně 300 let poté, co zemřel Galileo Galilei. Při studiu matematiky na Oxfordské a později Cambridgeské univerzitě prý přes nesporné nadání nepůsobil jako nějaký podivínský génius - dělal kormidelníka místní osmiveslici a rád chodil po večírcích.

A brilliant mind,



wicked sense of humor



and a heart big enough to hold the universe. ⭐?



Rest among the stars, Stephen Hawking https://t.co/TGH4jgxjUm



Obit: https://t.co/q7QYcfyOMB pic.twitter.com/ez7AXVz9LY