FOTO: Zoo v Liberci má za sebou úspěšný rok. Loni ji navštívilo 355 336 lidí

Liberecký kraj – To je druhý nejvyšší počet za uplynulou dekádu.

Liberecká zoologická zahrada měla v loňském roce své návštěvníky na co nalákat. Obyvatelé zahrady se rozrostli hned o několik nových druhů. Přibyl mravenečník velký, ohrožený kůň Převalského nebo samička exotického muntžaka chocholatého. „V evropských zahradách je aktuálně k vidění pouze 19 jedinců těchto malých jelínků,“ upozornila mluvčí zoo Barbara Tesařová na nenápadného taxona.

VZÁCNÁ MLÁĎATA

Zoo se také může pochlubit i řadou přírůstků. „Mezi nejvzácnější mláďata patří bezpochyby samička osla somálského či samčí přírůstky u sambarů skvrnitých a urialů bucharských,“ připomněla mluvčí. Podle ní se možná nejedná o návštěvnicky nejpopulárnější zvířata, vyjmenované druhy ale patří mezi nejohroženější živočichy, které zoo chová. „Jejich odchov a posilování populací je v odborných kruzích velmi ceněné a přispívá k záchraně těchto ve volné přírodě vymírajících druhů,“ vysvětlila dále Tesařová.

Obrovský úspěch slavili loni v zoo i chovatelé dravých ptáků. Jako prvním na světě se jim podařilo odchovat dvě mláďata orlů nejmenších. „Ve světovou známost jsme vešli také kuriózním odchovem hadilova písaře, kterého adoptoval pár orlů bělohlavých,“ dodala mluvčí.

DALŠÍ MRAVENEČNÍK

Novinek se návštěvníci zoo dočkají i tento rok. „Nový druh zatím neplánujeme, ale chtěli bychom dopárovat mravenečníka,“ upozornil ředitel zoo David Nejedlo.

Letos se podle ředitele neplánují žádné velké změny, ale přijdou na řadu menší opravy a rekonstrukce. „Chceme zoologickou zahradu zútulnit, celkově by měla prokouknout. Jedná se sice spíše o menší věci, ale myslím, že návštěvníci je ocení,“ dodal dále Nejedlo. Letošní rok by zoologická zahrada chtěla opravit chodníky a ploty a měly by zde vzniknout i nejméně dvě kryté vyhlídky. „Ty se v libereckém počasí budou jistě hodit,“ poznamenal ředitel. V současné době chová Zoologická zahrada v Liberci celkem 164 druhů zvířat, řada z nich patří mezi ohrožené.