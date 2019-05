Vůbec prvním zájemcem byl pan Peter, který do Liberce přijel až z Rastislavic od Nitry a dvě noci přečkal střídavě na stoličce nebo v autě. „Bankovky sbírám i pro svou rodinu. Máme jich už 47, z toho některé v několika kusech. I z Liberce jich budeme mít více. Stojíme ve frontě už poněkolikáté,“ svěřil se pan Peter, kterého do Liberce doprovázela dospělá dcera. Ta jeho koníček sdílí, i když jak přiznala, tolik času jako její otec mu věnovat nemůže.

Vzhledem k tomu, že vedení liberecké zoo varovali už jejich kolegové ze Slovenska, kde se staly suvenýrové bankovky obrovským hitem, zahrada se na nápor zájemců předem připravila. Bankovky, které stojí každá 80 korun, prodávala maximálně po pěti kusech a zakoupit si jej mohli lidé pouze v pavilonu ZooExpo. Tedy až poté, co si zaplatili vstup do zoo. Podle Kláry Balákové z marketingového oddělení liberecké zahrady se všichni zájemci chovali spořádaně a konflikty nenastaly ani při ukončení prodeje. „Jeden pán si dokonce počkal na poslední,“ sdělila Baláková. Mnozí ze zájemců přitom neváhali a kolečko od fronty u vstupu do zahrady po pavilon ve spodní části zoo oběhli podle Balákové i desetkrát.

Bankovka liberecké zoo je teprve druhá, která v České republice vyšla. Jako první ji vydalo město Praha. Podle mluvčí liberecké zoo Barbary Tesařové je o ně přitom enormní zájem po celé Evropě. „Není neobvyklé, že se celý náklad vyprodá už během několika hodin,“ dodala mluvčí. Na bankovkách jsou vyobrazena vlajková zvířata zdejší zahrady, takin, orlosup a slon, a jsou vyrobeny ze 100procentního bavlněného papíru, který se používá při tištění skutečných bankovek. Obsahují také některé ochranné prvka jako pravá Eura. Důkazem, že se jedná o skutečně cenný artikl, jsou i ceny liberecké euro bankovky na internetu, kde se dnes dala pořídit za několik set korun.