Zřejmě na konci 15. století se rozšířil tento i na osídlení vznikající na protilehlé straně řeky. Domky na pravém břehu patřily od roku 1565 k panství maloskalskému, vesnice rozrůstající se na břehu levém byla součástí hruborohozeckého zboží. Farou ves patřila ke Bzí. V zimě a při jarním tání byla cesta do kostela obtížná, nejednou zcela nemožná.

Zdroj: DeníkMístní obyvatel Jan Vyhlídko se proto rozhodl postavit na svém pozemku v Závrší malou kapličku. Na jaře 1777, tři roky před smrtí zakladatele, byla vysvěcena ke cti Jana Nepomuckého. Bzovský farář nebo kaplan tady několikrát do roka sloužili mši, nejslavnější o svatojanském květnovém svátku. Obec nyní připravuje její rekonstrukci. „Už máme veškeré podklady připravené. Nebylo to jednoduché, protože to je památkově chráněný objekt,“ poznamenal starosta obce Jiří Mikeš.

Líšný má bohatou průmyslovou historii, na Jizeře nad vsí stával železný hamr a na Širokém vápenná pec, po zrušení hamru byl na jeho místě vybudován mlýn s rybníkem. Rybník byl zřejmě po povodni zrušen v roce 1774. Kolem roku 1870 mlynář Bartoš starý mlýn prodal a nový postavil ve Splzově. Na jeho místě byla roku 1874 postavena papírna.

V roce 1930 vyrostla v obci sokolovna, která slouží dodnes jako zázemí pro slavné Líšenské pochody Českým rájem. Ty se konají od roku 1970. Kvůli pandemii koronaviru se jeho 50. ročník již dva roky nekonal.

Oba břehy vesnice spojovala přes řeku Jizeru nejprve dřevěná lávka, první dřevěný most byl postaven v roce 1875. Velká voda však mosty téměř pravidelně odnášela (1887, 1897). Ten dnešní ocelový stojí od roku 1987.

Pro cykloturisty byla v roce 2014 zprovozněna část cyklotrasy Greenway Jizera ve směru na Malou Skálu, v opačném směru do Železného Brodu je nyní ve fázi přípravy. Pro pěší turisty je Líšný východiskem na Suché skály, na Kozákov, nebo cestou podél Jizery do Železného Brodu.