Železný Brod - Setkání velitele městské policie s lidmi skončilo v Železném Brodě fiaskem. Nikdo na něj nepřišel.

Bezpečné město? Podle ohlasu, jaké vyvolalo historicky první setkání velitele železnobrodských strážníků s občany, je to skoro jisté. Do zasedací místnosti radnice totiž v sobotu nedorazil v podstatě nikdo, výjimku tvořili zástupci dobrovolných hasičů. I ti dorazili několik minut po oficiálním zahájení debaty.



Velitel městské policie v Železném Brodě Pavel Hriník přitom měl co vyprávět. Strážníci ve městečku na okraji Českého ráje za minulý rok řešili 132 případů porušování veřejného pořádku, 184 případů špatného parkování či 108 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti vozidel. „A to jsou jen čísla. Strážníci kromě toho zasahovali u mnoha dalších případů,“ poznamenal Pavel Hriník.

Za jeden z nejkurióznějších případů považuje útěk býka ze zdejších jatek, ke kterému došlo den po Vánocích. Mladý býk, kterého majitel odvezl vstříc jisté smrti, se nevzdal a utekl. „Běží na velké náměstí,“ hlásila tehdy roztřeseným hlasem policistům žena z řeznictví a jatek v Husově ulici. Silným mužům v řeznických zástěrách se vysmekl ve chvíli, kdy dostávali z návěsu traktoru jiného býka. Zvíře se pustilo na náměstí 3. května. „V první chvíli jsem ani nevěřil tomu, co vidím. Zvíře naštěstí proběhlo uličkou směrem k Panské zahradě,“ popsal 35letý Jakub. Na náměstí parkoval kvůli nákupu.



Během zhruba půlkilometrové pouti městem se nikomu nic nestalo, býček proběhl ulicemi, aniž by někoho zranil či něco poničil. Zvíře běželo kolem budovy sklářské školy a zamířilo do lesa nad parkem Panská zahrada, kde zůstalo zaklíněno v průrvě. Tam jej usmrtil přivolaný myslivec. „Celá akce trvala zhruba 30 minut a kromě železnobrodských policistů se na ní podíleli i strážníci,“ doplnila mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Velitel železnobrodských strážníků poznamenal, že zvířata „loví“ často. „Psy, kočky, papoušky, ale třeba i kozy. Kolem zvířat se naše zásahy točí vcelku často. Pomáhali jsme třeba zvednout tažného koně, který spadl v lese při těžbě dřeva,“ popsal Pavel Hriník.

Za kuriózní považuje i případ, který policisté se strážníky řešili loni přes léto. Série vykradených garáží i provozoven v Železném Brodě a okolí se táhla celé měsíce, 31letého pachatele dopadli policisté v říjnu v Tanvaldu. Muž se snažil před policisty přebrodit řeku Kamenici. „Korytem proběhl až k náhonu vodní elektrárny,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.



Podezřelý se pak po pás ve vodě dostal k žebříku, po kterém vyšplhal do strojovny elektrárny. Myslel si, že tam bude v bezpečí, vzápětí mu ale došlo, že je v pasti. Ven se dostal poté, co odšrouboval mříže na dveřích. „Sotva uběhl pár metrů po přilehlém pozemku, policisté ho zadrželi,“ upřesnila Baláková.



„Ten případ byl opravdu rozsáhlý, kvůli němu jsme byli několik týdnů v permanentní pohotovosti,“ popsal velitel brodských strážníků.

KRÁDEŽE KOVŮ JSOU MINULOSTÍ

Pozitiva? Díky změně pravidel z města téměř vymizely krádeže kovových věcí. „Počty podobných případů spadly minimálně o 90 procent. Dříve sběrači kradli okapy, poklopy kanálů a podobně, dnes to je opravdu výjimka,“ vypočetl Hriník.



Za citlivé téma považuje velitel železnobrodských strážníků dopravu. „Dnes se dělají tak úzkostlivá opatření pro bezpečnost chodců i řidičů, že jsou vlastně kontraproduktivní,“ popsal.

Za exemplární příklad považuje například rozhledová zrcadla na křižovatce z hlavní silnice k marketům v části města Poříč. „Před tím, než byla zrcadla instalována, se tu nestala žádná vážnější nehoda. Od instalace tam proběhlo několik vážných nehod, například sražení cyklisty vyjíždějícím vozem,“ řekl Pavel Hriník.



Vzhledem k nezájmu lidí se historicky první setkání s velitelem městské policie v Železném Brodě konalo zřejmě naposledy.