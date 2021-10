Na scéně nádherná replika Ještědu a vedle něj velké plátno na připravenou videoprojekci jednotlivých soutěžících. V porotě taková jména jako šansoniérka Zlatka Bartošková, populární zpěvák David Deyl, gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi, operní zpěvák Dušan Růžička, absolutní vítězka posledního ročníku Nikol Pešková, hudební pedagožka Dagmar Vajdíková a samozřejmě ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou Pavel Žur. Za svými nástroji usazená kapela Sto zvířat pod taktovkou Petra Hostinského. Takové byly první obrazy jedenáctého ročníku soutěže amatérských zpěváků Hvězdy nad Ještědem, jejíž finále se konalo v sobotu 16. října v městském divadle.

Na začátku veselá scénka Lucie Peterkové, Dušana Růžičky a Pavla Žura nastiňující průběh konkurzu na muzikál Labutí jezero. Jako první se na pódiu objevil nejmladší účastník soutěže desetiletý Dominik Brčka. Ten zazpíval píseň Mamince a kdo Dominika zná, neubránil se slzám. Dominik totiž svoji maminku nezná, vychovává ho babička, která je ovšem pro něho tou nejlepší maminkou na světě.

Po otření slz už nastoupily dívky. Famózní pěvecké výkony si nezadaly s profesionálními, dívky zpěv ještě často okořenily svým tancem. Jelikož se v loňském roce finále soutěže uskutečnit nemohlo, byl letošní ročník pořádán po dvou letech a na finalistech to bylo znát. Krátce vystoupil David Deyl. Minimálně jednu píseň pak zazpívali i ostatní porotci.

Vítězové kategorií

Cenu kapely si odnesla Adéla Gottvaldová, od diváků si cenu vyzpívala Amálie Blažková, vítězkou první kategorie (do 12 let) se stala Magdalena Müller, druhou kategorii (do 20 let) ovládla Amélie Lavaud a třetí kategorie (nad dvacet let) patří Alici Vackové. Cena poroty putovala k Julii Šlahařové a zvláštní cena poroty za zaujetí a profesionalitu patří Natálii Zejka, za umělecký výkon Michaela Sodomkové si odnesl i výše zmíněný Dominik Brčka.