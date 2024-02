V organizačním výboru legendární Jizerské 50 je Richard Valoušek už několik let, v poslední době zastává i pozici mluvčího. I on se podílí na přípravě tohoto masového a velice oblíbeného podniku. S kolegy musel před několika dny rozhodnout, že se kvůli nedostatku sněhu a nepříznivé předpovědi letošní ročník neuskuteční. „Stále jsme doufali, že to půjde, i kdyby třeba na zkrácených trasách,“ ohlíží se Richard Valoušek.

Richard Valoušek, mluvčí ČEZ Jizerská 50. FOTO: archiv Richarda Valouška | Foto: Deník/Jan Sedlák

Jak dlouho se organizačně připravuje každý ročník Jizerské 50 a co to vše obnáší z hlediska organizace a logistiky?

Na Jizerské 50 pracuje několik členů organizačního týmu po celý rok, přípravy na nový ročník pro ně začínají hned po konci toho předešlého. Několik týdnů před akcí se pak zapojují další desítky lidí na různé pracovní pozice. Celkově pak na akci v posledních dnech pracuje několik stovek lidí. Stadion v Bedřichově se na akci připravuje zhruba měsíc před závody, připravují se jednotlivé stany, především pak podlaží a další upevnění, aby vše při změnách počasí bezpečně drželo. Nyní jsme už měli vše připravené, stadion byl de facto postavený, alespoň ty základní velké stany. To se teď bude postupně opět rozebírat a odvážet.

Letos jste museli zrušit 57. ročník závodu. Nešlo jinak?

Stále jsme doufali, že to půjde, i kdyby třeba na zkrácených trasách. Počasí bylo ale bohužel proti. Velmi špatná předpověď, kterou nám experti z ČHMÚ v sobotu ráno potvrdili v podstatě s jistotou, pak byla potvrzením toho, že letošní ročník nebude možné uspořádat ani na upravených či zkrácených trasách. Byl to smutný okamžik, když jsme seděli s celým organizačním týmem a po ortelu ČHMÚ jsme neměli odvahu vyslovit finální rozhodnutí, které ale bylo všem jasné. Byl to smutný okamžik a řada z nás měla slzy v očích.

Dá se říci už teď, kolik tratí organizátoři, sponzoři, případně hoteliéři? Očekáváte, že poslední jmenovaní budou vymáhat nějaké kompenzace?

Má to několik fází. Závodníci mají díky naší spolupráci s Pojišťovnou VZP pojištěno startovné a až 70 procent z něj se jim vrátí. Pak jsou tu hoteliéři, kteří často takto na poslední chvíli nepromíjejí platby a budou se řešit různě vysoká storna. My jako organizátoři jsme měli zamluveny stovky pokojů pro organizační tým a hosty závodu. S partnery ČEZ Jizerské 50 pak budeme jednotlivě řešit výši plnění a společně se snažit finančně akci udržet i do dalších let v kladných číslech, což po letošním zrušeném ročníku bude velmi náročné.

Do stopy padesátky chtěla vyjet i silná trojka Řezáčů. Tak snad příště

Jaká je spolupráce se sponzory v současné době? Nemívají už předem obavy, zda vyjde počasí?

Obavy asi nejsou to správné slovo, ale jsme určitě všichni ve střehu, jsme ve spojení s experty z ČHMÚ a děláme predikce, jak by závod mohl vypadat. Po přesunutí na únorový termín nám počasí vycházelo skvěle, až letos je tomu zcela naopak. Zima přišla dříve, a to ve velkém, nyní naopak přišel nejteplejší týden celé zimy. To je opravdová smůla. Dlouhodobým řešením by mohlo být více míst na trase Jizerské magistrály na výrobu technického sněhu. Nyní je to pouze na stadionu v Bedřichově, a je pak velmi složité zajistit po celou zimu bezproblémovou sjízdnost magistrály.

Jaká je budoucnost Jizerské 50 vzhledem ke klimatickým změnám? Budou jezdci na běžkách přejíždět Jizerské hory i za deset dvacet let?

Akce se ruší jednou za deset let, takže pevně věřím, že nyní máme na hodně let dopředu vybráno a bude to opět bezproblémová a hlavně krásná akce, jako tomu bylo v posledních letech. Pomoci by mohlo právě ono technické zasněžování základního okruhu v nižších polohách trati ze stadionu Bedřichov, kolem Nové louky a třeba na Hřebínek či Kristiánov. Vyšší partie Jizerských hor pak se sněhem takový problém nemají. Třeba nám zrušený ročník pomůže znovu otevřít tuto diskuzi.

