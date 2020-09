„Každý den, každé odpoledne. Auta tady stojí všude možně, někdy i tak, že se nedá vyjet z garáže,“ vylíčila asi šedesátiletá obyvatelka jednoho z domů.

Zastavují tu totiž rodiče dětí školou povinných, neboť hned naproti finským domkům sídlí Základní a mateřská škola Arbesova. „Čekám tu na syna, chodí do první třídy. Nenechám ho chodit přes sídliště samotného. Nikdy ale nečekám déle než deset minut,“ reagoval v pátek 25. září v poledne mladý muž ve stříbrné škodovce.

Jenže těch aut tady v některých časových úsecích postává tak deset, další v přilehlých uličkách. Každou chvíli některé odjede, přijede jiné. Takový ruch se místním nelíbí. Situace došla tak daleko, že obyvatelé finských domků sepsali hromadnou stížnost na magistrát. „Auta rodičů sem najíždějí, parkují od rána do odpoledne před výjezdy, nerespektují značku zákaz stání. Od odpoledne do večerních hodin je situace ještě horší, neboť v tělocvičně školy probíhají sportovní aktivity, odpoledne děti, večer dospělí,“ popsali místní.

Těm navíc vadí, že řidiči jsou při upozornění vulgární. „Někdy to jsou slova, že by se jeden červenal. Takhle to je každý den, to je o nervy,“ zmínil další z obyvatel finských domků, který zrovna přijel vozem z centra města. Tentokrát měl štěstí, na svůj pozemek najel bez problémů.

Obyvatelé si ale stěžují dál. Nemohou používat své garáže, protože do nich večer nezajedou a ráno nevyjedou. Řidiči nerespektují ani podélné žluté značení před výjezdem z pozemku. Pokud je chladno, sedí v autech kvůli topení s nastartovaným motorem. Lidem tak vadí hluk, případně i kouř z výfuků.

Magistrát zasáhl

Magistrát volání po nápravě vyslyšel. Město nejprve oslovilo postižené obyvatele a svolalo je na schůzku do zmíněné školy. „Ptali jsme se jich na situaci, jejich názor a návrhy řešení. Poté jsme nabídli možnost a dohodli se na realizaci změny,“ přiblížil koordinátor místní agendy Martin Oklamčák.

Změna to bude docela razantní a rozhodně ne přívětivá pro rodiče dětí a návštěvníky školy. Magistrát tu osadí nové dopravní značení se zákazem zastavení, a to od 1. listopadu. Hlavně v prvních týdnech hrozí neposlušným šoférům pokuty. „A to i v případě, že zde budou chtít zastavit ze zvyku jen na dobu, kdy budou chtít dovést své dítě do školy,“ upozornil zástupce ředitele městské policie Michal Švarc.

Jak se ale ke škole dostat? Pro parkování bude určená oplocená plocha mezi školou a ulicí Pobřežní, která leží za rohem od finských domků. Tam však mohou své vozy odstavit pouze zaměstnanci školy a rodiče v době provozu školy. Pokud bude zavřená, zamčené bude také parkoviště. Na jaře příštího roku z této plochy nechá magistrát vybudovat průjezdné parkoviště, kde bude 37 parkovacích míst, z nichž několik bude rezervováno pro zaměstnance a zbytek bude v konkrétní vyznačené době určeno pro parkování rodičů a návštěvníků školy.

„Přes noc zde pak budou moci parkovat obyvatelé z Pobřežní ulice, kteří s nedostatkem parkovacích míst stále bojují,“ doplnil náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. Zmíněná plocha bude označená jako parkoviště.