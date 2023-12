Neznamená to ale konec nostalgických jízd jako takových. Na trať nemohou jen lokomotivy výše zmíněné řady.

Rekonstrukce trati má proběhnout v roce 2025 a stát má 460 milionů korun. Významnou část financí by měla pokrýt dotace z programu Interreg (nástroj Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi regiony a zeměmi v rámci EU).

Znamená to tedy, že oblíbená Zubačka nevyjede dva roky na trať? Podle nadšenců, kteří provoz zvláštních vlaků provozují, je stále ještě naděje, že se příští rok, tedy před rekonstrukcí, nějaká akce odehraje. „Doufáme, že se nám na příští rok podaří vyjednat alespoň omezený provoz. Čeká nás ještě spousta jednání,“ popsal Petr Prokeš, ředitel obecně prospěšné společnosti Železniční společnost Tanvald, která zaštiťuje provoz speciálních ozubnicových lokomotiv.

Možnou dvouletou výluku speciálních lokomotiv hojně kritizují i návštěvníci strmé trati mezi Tanvaldem a Harrachovem. „To je fakt super, že to zase Správa železnic nechala dojít takto daleko. Pro Zubačku to jsou minimálně dvě sezony pryč," povzdechl si Felix Novojický.

„Na trati jsou problémy, i takové které by se z mého laického pohledu jevili jako víc nežádoucí pro bezpečný provoz na ozubnici, ale to by se dalo vyřešit jednodušeji a rychleji," doplnil další milovník železnice Jaromír Smetana.

Odborníci Správy železnic porovnali výsledky diagnostických měření z loňska a letoška. „Ty ukázaly na zásadní zhoršení stavu železničního svršku, především co se týče rozchodu kolejí. Problém jsme identifikovali především v obloucích s malým poloměrem. Kolejnice ale trpí celou řadou vad, poškozené jsou ocelové korýtkové pražce, poruchy vykazují také dilatační spáry. Z těchto důvodů přistoupíme k opravě trati,“ popsal tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Podle měření dochází k extrémnímu namáhání uzlu upevnění a tím vznikají hrubé závady v parametru rozchodu koleje. Vlivem koroze zde dále zeslabuje kolejnicový průřez.

Projektová dokumentace na opravu trati je již zpracována. Stavební povolení získala organizace letos a vypsala už také veřejnou zakázku na zhotovitele. Obnova trati je plánována na stavební sezónu 2025. Minimálně v tomto roce tedy zubačka zřejmě nevyjede.

Klasické vlaky, které spojují Tanvald s Harrachovem a Polskem, budou moci na trať i v příštím roce. „Želůeznice dále slouží vozidlům splňující stanovenou traťovou třídu zatížení a příčné účinky vozidel. Byla však pozastavena platnost výjimky, kterou jsme každoročně udělovali pro vozidla řady 715, tedy ty, co nesplňují stanovené předpisy. Tato vozidla tak na trať do doby rekonstrukce nemohou,“ doplnil Nevola.

O špatném stavu úseku Tanvald - Kořenov se ví dlouhodobě. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 1958 až 1962, od té doby se s výjimkou krátkého úseku mezi Desnou-Riedlovou vilou a Dolním Polubným žádné větší práce na trati nedělaly.

Jednání o provozu zvláštních lokomotiv provádí se Správou železnic Liberecký kraj. Ten totiž do konce roku 2028 provoz Zubačky zasmluvnil a považuje postup Správy železnic za nepřijatelný. „Zprávu o zákazu provozu s námi, jako s objednatelem tamní dopravy, předtím nikdo neprojednal. Zákaz jízdy na této trati je pro nás neakceptovatelný a ohrožuje náš dlouhodobější plán a koncepci zachovat nostalgické vlaky, oživit historii a podpořit cestovní ruch,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Kraj má zájem o dlouhodobé zapojení nostalgických vlaků do dopravní obslužnosti svého území včetně jejich využití pro kapacitní posílení pravidelných spojů. V letošním rozpočtu má Liberecký kraj na nostalgické aktivity vyčleněno celkem 6 a půl milionu korun, z toho jde velká část právě na provoz Zubačky.

„Nyní se blíží zimní sezona a chceme, aby na jaře nostalgické vlaky opět mohly na trať vyjet. Budeme tedy usilovat i o to, aby případná oprava proběhla co nejrychleji. Za žádnou cenu ale nechceme, aby provoz vlaků byl omezen na delší dobu. To je pro nás nepřijatelné,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.