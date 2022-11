Problémy s nedostatkem stomatologů stále více drtí menší města v Libereckém kraji. Třeba v Rychnově u Jablonce shání nového zubaře už pět let. „Přitom nabízíme nájemné zcela zdarma, městský byt a ještě stavíme zcela nové zdravotní středisko v centru města, kam by se lékaři měli koncem příštího roku přestěhovat,“ povzdychl si starosta Rychnova Tomáš Levinský.

Před několika týdny se tu blýsklo na lepší časy. „Protože jsme v hledání zubaře aktivní, podařilo se nám kontaktovat jednoho z Ukrajiny. Poslal jsem mu podklady proto, aby u nás získal potřebné atestace, které osobně pokládám za obří byrokratický problém. Uvidíme, zda do toho půjde,“ poznamenal Levinský.

Ještě v loňském roce tu ordinoval 78letý stomatolog Antonín Prokeš, který svou praxi přerušoval podle toho, jak mu v tom bránil zdravotní stav. Po jeho skonu v únoru letošního roku zůstala moderní ordinace osiřelá. „Zatím má dva a půl tisíce bývalých pacientů rychnovského zubaře své karty a dokumentaci na krajském úřadě,“ přiblížil Levinský. Lidé čekají, kdo si je převezme. Zubaře hledá i vdova po zmíněném zesnulém lékaři Jana Vaňátková. „Zkouším to na všechny možné strany. Volám, prosím. Ale vše bez výsledku,“ sdělila.

Lidé musí dojíždět

Je to složité. V Libereckém kraji nebere nové pacienty jediný stomatolog. „Osobně jezdím do Liberce, kde se mi podařilo zubaře sehnat. Ale třeba jeden strážník naší městské policie jezdí s rodinou až na Černý Most, tedy do Prahy,“ doplnil Levinský.

Lidem ve městě není stav lhostejný. „Sehnali jsme zubaře v Mladé Boleslavi, ale to jsme měli štěstí, že jsme se trefili do chvíle, kdy od něj nějací pacienti odešli,“ popsal 49letý Petr z Rychnova.

Město požádalo o pomoc Liberecký kraj, ten ale nemůže rozhodovat o tom, kde který stomatolog nastoupí. Radnice dále inzeruje v celorepublikových médiích. „Zájem je ale tristní až žádný,“ podotkl Levinský.

Je to všude stejné

Podobný problém řeší třeba ve Velkých Hamrech na Jablonecku. „Zdejší stomatolog ukončil provoz své ordinace, odešel za lepší klientelou do Liberce,“ přiblížil starosta města Jaroslav Najman.

Podobně je tomu i v nedaleké Desné. „Zkoušíme to stejné jako Rychnov. Nabízíme bydlení, jsme ochotni investovat do co nejmodernějšího vybavení ordinace. Vše je ale marné, je to doslova tragédie, už ani nemám sílu to dál zkoušet,“ povzdechl si starosta Desné Jaroslav Kořínek.

Své o situaci se zubaři v menších městech ví i starosta města Postoloprty na Lounsku Zdeněk Pištora. „Nabízíme všechno jako v Rychnově a nedaří se sehnat pro naše pětitisícové město zubaře už čtyři roky,“ vylíčil.

Na venkov se jim nechce

Situaci monitoruje i Česká stomatologická komora (ČSK) ČR. Podle jejího krajského představitele, stomatologa Filipa Špilara, je v Libereckém kraji na dvě stě stomatologů, kteří jsou ale hodně centralizovaní ve větších městech. Třeba na Frýdlantsku jsou jen čtyři aktivní zubaři. „Ano, z jednoho pohledu to je bída. Na druhou stranu by bylo dobré, kdyby pacienti byli schopni si za zubařem zajet stejně tak, jako jedou do většího města na nákup. Vždyť většinou stačí jedna návštěva zubaře za rok,“ reagoval Špilar.

Podle oficiálních informací ČSK funguje v České republice 8,5 tisíce zubařů praktiků, tedy těch, kteří vrtají, léčí a mnohdy i trhají zuby. Na počet obyvatel to je dost. „Především mladí stomatologové ale raději zůstanou zaměstnaní ve stomatologických klinikách ve velkých městech, na venkov se jim nechce. Nejsem slepý ani hluchý, vím, že starostové menších měst mají ze starostí s hledáním zubaře hlavy v dlaních. Změnit by to mohlo ale jen nějaké koncepční řešení,“ doplnil Špilar.

Podobně to vidí i starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Tady hledají zubaře cirka 5 let. „Možná by pomohly umístěnky, ale i třeba zrychlení zapojení stomatologů, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny. Teď musí dělat různé zkoušky, dle mého úplně zbytečné,“ konstatoval Demčák.

Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera je stomatologů rekordně mnoho. Přes tisíc z nich však nemá uzavřenou smlouvu s pojišťovnou. Jejich pacienti si kvůli tomu platí každý výkon. „Podle mě by lidé oželeli bezplatné jídlo v nemocnici nebo by i snesli regulační poplatky, kdyby tolik nečekali na stomatologa,“ podotkl Šmucler s tím, že mnozí zubaři by smlouvu s pojišťovnou přijali, kdyby byla o něco výhodnější. „Stomatologů každý rok nastupuje více, než končí. Je to tedy jen otázka managementu,“ doplnil.