„ZUŠku“ v Železném Brodě čeká stěhování do internátu místní sklářské školy

Železný Brod – Celkem 83 milionů korun. Zhruba tolik má stát přestavba domova mládeže v Železném Brodě. Domov, respektive internát pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v jedné části zůstane, v druhé vzniknou prostory pro zdejší základní uměleckou školu (ZUŠ). Skoro polovina předpokládané částky, 38 milionů korun, má jít z městské kasy.

ZUŠ v Železném Brodě.Foto: Mapy Google

Město se dohodlo na takzvané sdružené stavbě s Libereckým krajem. „Do nových prostor by se škola mohla přesunout v roce 2021,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka. Radnici ale trápí právě vysoká cena za plánovanou přestavbu. „Na něco podobného nejsou vypsány žádné dotační tituly,“ poznamenal Lufinka. „Cena je vyšší, než jsme předpokládali, ale pokud bude stav financí města dobrý jako dosud, dalo by se to v rozsahu tří let utáhnout,“ doplnil starosta.

Důvod stěhování? Špatný technický stav budovy ZUŠ. Děti se tu učí mezi stěnami prorostlými plísněmi. Speciální nátěry ani změna větrání příliš nepomáhají. Ze suterénu se proto učebny na nový školní rok přestěhovaly do vyšších pater objektu, kde dřív byly městské byty. Tři rodiny radnice nechala přestěhovat jinam. „Bytový podnik na objektu pracoval intenzivně, aby byty byly připraveny pro školu co nejdříve,“ potvrdil místostarosta Ivan Mališ.

„Není to ideální stav, ale je to lepší. Co se týče hygieny, jsme stále pod drobnohledem,“ sdělila ředitelka ZUŠ Eva Lédlová. Škola kvůli problematické budově využívá prostory i v dalších částech města. Mnohé obory školy jsou rozeseté po dalších objektech po celém městě. Přestavbou internátu by škola získala ucelené prostory. Získá i kraj, neboť dětí je na internátu málo a část domova slouží jako ubytovna pro zahraniční dělníky.

Prvorepubliková vila ve stráni pod kostelíčkem Na Poušti v ulici Koberovská má problémy kvůli tlakové vodě. Před lety se dokonce počítalo s tím, že se ve stráni postaví odvodňovací zeď, a to do hloubky nejméně dvanácti metrů. Projekt byl ale „odpískán“ kvůli finanční náročnosti a nejistému výsledku. Že se „zuška“ musí přestěhovat, se ví již několik let. Šlo o to, kdy a kam. Město uvažovalo třeba o tom, že by vykoupilo a opravilo objekt někdejšího hotelu Crystal, který hyzdí náměstí 3. května.

Pak se přemýšlelo o budově v areálu někdejšího brownfieldu v centru města. Zjistilo se ale, že je natolik kontaminován rtutí, že nezbývá nic jiného než demolice. Poté radnice přemýšlela o využití někdejší ubytovny v části města Poříč. To se ale nelíbilo pedagogům. „Objekt je pro školu nevhodný, jelikož ZUŠ má své specifické potřeby, kterými jsou například odhlučněné stěny kvůli výuce na hudební nástroje,“ vysvětlila Eva Lédlová.

Nápad na přestavbu a stěhování ZUŠ do budovy domova mládeže se poprvé objevil v roce 2015, od té doby se hledala shoda mezi krajem a městem. Co pak s objektem pod kostelíčkem? „Horní patra jsou na tom relativně dobře. Uvidíme, zda pro dům budeme mít uplatnění, ve hře je ale samozřejmě i varianta prodeje,“ doplnil František Lufinka.