ŽELEZNÝ BROD - Záměr však narazí na nelibost památkářů a nejspíš i ministerstva kultury.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo výstavbu repliky, což musí povolit ministerstvo kultury. Historicky nejvýznamnější budova v Železném Brodě tak stále čeká na dořešení stavu. | Foto: DENÍK/Jan Sedlák

Patová situace kolem rekonstrukce požárem zničené zvonice se po zasedání zastupitelstva města Železný Brod vyřešila jen zdánlivě. Po diskusi, ve které zastupitelé navrhovali například prosklenou stěnu, zachování prvků torza zvonice nebo vystavení některých z unikátních dochovalých kusů, se zastupitelé vzhledem k nabídnuté ceně za rekonstrukci přiklonili k vystavění repliky.

„Cena za repliku je totiž nesrovnatelně nižší než rekonstrukce památky,“ poznamenal Václav Horáček, starosta města. Některé návrhy vyzněly pro zastupitele až absurdně. Například prosklení stěny, kterým by by bylo možné nahlížet do vnitřku nové zvonice, se s úspěchem nesetkalo. „Taková stěna by vyšla možná dráže než celá zvonice,“ poznamenal Ivan Kalousek, zastupitel města. „Snad bychom na památku získali dotace, ale po prvním vyjádření ministerstva tomu moc nevěřím,“ dodal Horáček. Podle jeho slov začalo město ihned jednat s projektanty.

Jiného názoru jsou zaměstnanci Národního památkového ústavu v Liberci. „Tyto kroky zastupitelstva jsou sice zajímavé, ale k záměru výstavby repliky a odpískání obnovy památky musí dát souhlas ministerstvo kultury,“ řekl Miroslav Kolka z ústavu. Podle jeho slov město přijde o unikátní stavbu. „Mrzí mne, že to město odstřelilo. Cítím za rozhodnutím až necitlivost k památkám,“ doplnil Kolka.

„Budeme se město snažit přesvědčit o obnově. S dotacemi pomůžeme. Nejde ani o tak veliký rozsah práce, kostra zvonice stojí a trámy nejsou prohořelé,“ dodal. V tomto případě by rekonstrukci zaměřili jen na obal stavby a střechu. „Zvonice je výjimečná, figuruje i v encyklopediích zvonic jako unikátní objekt,“ poznamenal Kolka.

Vedení města mezitím přišlo s dalším nápadem, jak torzo zachovat. „Je to až kacířská myšlenka, ale možná by šlo torzo přemístit do prostoru Běliště,“ uvedl Horáček. Miroslav Kolka to považuje za nesmyslné. „Stěhování torza plus výstavba repliky by asi o mnoho levnější než obnova nebyly,“ poznamenal.

Podle Kolky i lidé, kteří přispěli na konto obnovy zvonice, s replikou nepočítali. „Lidé, se kterými jsem o replice mluvil, potvrdili, že pokud by věděli, že se sbírá na repliku, nepřispěli by ani korunu,“ poznamenal Kolka. Osud zvonice je tak stále ve hvězdách.