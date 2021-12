Pes už dávno není vnímán pouze jako hlídač na řetězu u boudy, ale jako plnohodnotný člen rodiny a přítel. Po kočkách zaměstnání v myšilovných službách už také příliš nežádáme a schvalujeme jejich opanování gauče. A někteří páníčci na své miláčky myslí i o Vánocích. Obchody s krmivem a zvířecími potřebami právě v těchto dnech začínají vyřizovat objednávky zboží, které skončí jako vánoční dárky.

Čekání odstartují kalendáře

Ještě než Vánoce vypuknou, zpestří adventní čas mazlíčkům, podobně jako dětem, kalendář. „V posledních letech skutečně vidíme rostoucí poptávku po adventních kalendářích. A tradičně je jich nedostatek, vyprodají se,“ popisuje Martin Incédi, majitel internetového obchodu Psí mafie.

Výběr adventních kalendářů je už poměrně pestrý a pohybuje se v různých cenových relacích. „Zatím nejvíc táhnou ty levné varianty, drobné pamlsky s nepříliš kvalitním složením. Jako takové zpestření, vtípek. Objevuje se ale i poptávka po dražších variantách, kde je třeba pamlsek vyrobený z masa nebo má propracovanější design,“ přibližuje Incédi.

Cena se pohybuje průměrně okolo dvou set korun, ale k dostání jsou i luxusnější kousky kolem tisícikoruny. V tom se obvykle nachází nejen pamlsky, ale také hračky.

Pozadu s vánočním sortimentem nezůstávají ani výrobci krmiv. Speciální vánoční edici masových konzerv pustila do prodeje firma Sokol Falco. Vánoční tabuli můžete psovi ozvláštnit třeba rybou s bramborovým salátem. Obdobnou nabídku jako pro psy vidíme i v sortimentu pro kočky, sem tam se objeví i nabídka pro hlodavce.

Myslí se na pohodlí i výjimečný luxus

Vánoční čas lidé využívají i k nákupu věcí, které zvířata nutně nepotřebují, ale mohly by jim udělat radost. Nebo je alespoň zabavit. Třeba finančně nákladnější hračky, hračky z luxusních materiálů nebo originálního designu.

„V současné době vnímáme nárůst prodeje. A především, téměř na každou prodanou hračku chtějí majitelé vyšít jméno psa. To je změna v chování zákazníků, během roku to tak patrné není. Hračky pořizují jako vánoční dárek,“ přibližuje Jana Dušková, majitelka obchodu a dílny Pískací potvůrky.

Pořídit tu můžete ručně vyráběné kousky z pravé králičí kožešiny, ovčího rouna nebo mimořádně odolných materiálů pro trhače. Při výběru vánočních dárků se myslí také na pohodlí. Podle Martina Incédiho narůstá některým dodavatelům a výrobcům pelíšků během Vánoc poptávka až o tři sta, čtyři sta procent.

Na dárky pro mazlíčky padnou i tisíce korun

Konečný účet za vánoční dárky pro chlupaté členy rodiny může být různý. Jak moc jsou do nich ochotní investovat, zjišťovala společnost PetCenter. Podle jejího výzkumu investuje čtvrtina českých majitelů do vánočních dárků pro mazlíky od 500 do 1500 korun. Patnáct procent více než jeden a půl tisíce.

Zbylých šedesát procent si na to vyhradí maximálně pět set korun. Vánoční bonus pro čtyřnohého parťáka plánuje i chovatel Adam Hlinka. Svému loveckému psu chce dopřát hlavně něco dobrého na zub po části náročné sezony společných lovů.

„Odkoupím pro něj koloucha, jako každý rok. Možná si ho sám pomůže na naháňce ulovit. Někdo by řekl, že je to plýtvání dobrou zvěřinou pro psa a rozmazlování, ale přijde mi to lepší než mu kupovat pamlsky a za práci si to zaslouží. A lepší čas na velkorysost během roku není,“ popisuje chovatel a myslivec.

Na nějaký zvláštní dárek už pak ale nepomýšlí. „Nebudeme kupovat ani dražší hračky, ani nic speciálně pod stromeček. Dostává to nejlepší po celý rok a ročně do psa zahučí v podstatě několik výplat. Poplatky za zkoušky, výstavy, vybavení. To jde všechno do desítek tisíc korun,“ dodává.