Koně ze Srdéčka patří vždy k okruhu širších favoritů. Například desetiletý valach Stretton doběhl loni druhý a rok předtím bral třetí místo.

"Stretton i Mahony jsou v dobré formě, ale na vítězství má šanci dobrých deset koní. Každé umístění na tabuli by bylo úspěchem," říká tři dny před dostihem zkušený trenér Stanislav Popelka.

Větší šance pro zkušenějšího

"Stretton už je na dlouhé pardubické distanci vyzkoušený. Mahony loni upadl na Taxisu, takže nevíme, co s ním takhle dlouhý dostih udělá," zamýšlí se nad šancemi svých svěřenců Popelka

"Nejdůležitější je úspěšně odskákat všechny překážky. Letos bude těžký terén, mohlo by to sedět lehčím koním," doplnil Popelka.

Strettona bude z sedla řídit ostřílený žokej Marek Stromský, v sedle osmiletého valacha Mahonyho pojede francouzský žokej Hakim Tabet.

Bez diváků? Koně budou klidnější

Poprvé se pojede bez diváků.

"Myslím, že to na koně vliv mít nebude. Ten hluk z tribun je slyšet jen v některých místech. Někteří koně se mohou při průjezdu pod tribunami i leknout, letos budou mít ale klid," zamýšlí se Stanislav Popelka a pokračuje: "Dostih tak bude pro koně přirozený, jako v tréninku. Tam mají koně také klid a myslím si, že mají raději ticho."

Po snídani rovnou do Pardubic

"U nás koně žádnou předzávodní dietu nemají. Krmíme je normálně, ještě v neděli ráno dostanou snídani a pak je naložíme a jedeme do Pardubic," přibližuje závodní den trenér Popelka a dodává: "Jezdíme vždycky až v den závodu, máme to do Pardubic dvě hodinky. Někteří koně snášejí nocování v jiném prostředí špatně, jsou ve stresu. Takhle budou ve vlastním prostředí a měly by být v klidu."

Celkově se ze Srdéčka na severu Prostějovska vypraví do východních Čech devět koní.

"Máme dalších sedm koních v rámcových dostizích. Nejvíce dotovaným závodem po Velké je Cena Labe, tam máme Imphala a Lombarginiho. Nejsou bez šancí, ale tam je velkým favoritem Evžen," uzavírá Stanislav Popelka.

Stretton? Deset ku jedné

Hlavní pardubický dostih startuje v neděli 11. října v 16.40 hodin a letos premiérově bez diváků. V přímém přenosu ho bude vysílat Česká televize. Hlavním favoritem je loňský vítěz Theophilos v kurzu pět ku jedné, Strettona řadí sázkové kanceláře jako šestého s kurzem deset k jedné a mladý Mahony je řazen k outsiderům. V případě jeho triumfu, by bral odvážný sázkař padesátinásobek vkladu.